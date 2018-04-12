الصحة: مخزون الأنسولين يكفى لأربعة أشهر

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توافر مخزون استراتيجى لعقار "الأنسولين" يكفى لمدة أربعة أشهر مقبلة.واوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المخزون فى شركات التوزيع الحكومية والخاصة مقسم على النحو التالى 850 الف فيال من صنف انسولين مخلوط مستورد بالشركة ال

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توافر مخزون استراتيجى لعقار “الأنسولين” يكفى لمدة أربعة أشهر مقبلة.

واوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المخزون فى شركات التوزيع الحكومية والخاصة مقسم على النحو التالى 850 الف فيال من صنف انسولين مخلوط مستورد بالشركة المصرية لتجارة الادوية و870 الف فيال منه بشركة توزيع أخري، بالاضافة الى توزيع 100 الف فيال مستورد الاسبوع الماضى على الصيدليات ، بالاضافة الى المخزون من الانتاج المحلى الذى وصل انتاجه الى 4.5 مليون فيال العام الماضي، لافتة الى أنه من المقرر زيادة انتاجه هذا العام الى 150%.

وأضافت “زيادة” أنه بشأن التأمين الصحى والقطاع الحكومى فانه يوجد مخزون استيراتيجى من الانسولين المستورد يبلغ 180 الف فيال مستورد بمخازن التموين الطبى، بالاضافة الى توريد 350 الف فيال من الانسولين المحلى وهو ما يكفى معدلات استهلاك 4 أشهر مقبلة.

وأكدت “زيادة” أن وحدة متابعة نواقص الادوية بالادارة المركزية لشئون الصيدلية تتابع بيان تحرك الانسولين بشكل أسبوعي، وتؤكد توافره بجميع الصيدليات، حيث تقوم الوزارة بمراقبة جميع الادوية الحيوية كميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استيراتيجى لا يقل عن ثلاثة اشهر، بالاضافة الى متابعة الخطط الاستيرادية والانتاجية القادمة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لازالة اى معوق لمنع اى نقص قبل حدوثه.