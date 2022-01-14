الصحة: متحور أوميكرون ينتشر 5 أضعاف المتحورات الأخرى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن متحور أوميكرون الجديد تبلغ سرعة انتشاره 5 أضعاف المتحورات الأخرى لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يشهد زيادة في أعداد المصابين في مصر.

وأضاف “عبد الغفار” خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر أنه تم رصد 30% من المصابين بفيروس كورونا أصيبوا بالمتحور الجديد أوميكرون .

وتابع “عبد الغفار” أن المتحور الجديد اوميكرون أقل حدة في الإصابة من باقي المتحورات، موضحا أن أعراضه الاكثر شيوعا هي الرشح والصداع وجفاف الحلق وصعوبة في البلع وتعب في الجسد، والأعراض الأقل شيوعاً هي ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق.

وأوضح “عبد الغفار” أن مصر تشهد حاليا موسم الإصابة بمرض الانفلونزا الموسمية، و البروتوكول العلاجي الخاص به مازال كما هو لم يتغير.

وقال إنه يوجد 23 مستشفى على مستوى الجمهورية يتم أخذ مسحات من جميع المصابين لمعرفة ما هي الحالات المصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا العادية، وتم رصد ما بين 4 إلى 50 حالة مصابة بالإنفلونزا العادية الموسمية وليست كورونا.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن التطعيم يساعد على الوقاية من الأعراض الشديدة وليس الوقاية من العدوى، مطالبًا المواطنين بالحصول على لقاح كورونا.