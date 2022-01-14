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الصحة: متحور أوميكرون ينتشر 5 أضعاف المتحورات الأخرى

تم رصد 30% من المصابين بفيروس كورونا أصيبوا بالمتحور الجديد أوميكرون
محمد مجدي 12:22 ص, السبت, 15 يناير 22 12:22 ص, السبت, 15 يناير 22

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن متحور أوميكرون الجديد تبلغ سرعة انتشاره 5 أضعاف المتحورات الأخرى لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يشهد زيادة في أعداد المصابين في مصر.

وأضاف “عبد الغفار” خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر أنه تم رصد 30% من المصابين بفيروس كورونا أصيبوا بالمتحور الجديد أوميكرون .

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وتابع “عبد الغفار” أن المتحور الجديد اوميكرون أقل حدة في الإصابة من باقي المتحورات، موضحا أن أعراضه الاكثر شيوعا هي الرشح والصداع وجفاف الحلق وصعوبة في البلع وتعب في الجسد، والأعراض الأقل شيوعاً هي ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق.

وأوضح “عبد الغفار” أن مصر تشهد حاليا موسم الإصابة بمرض الانفلونزا الموسمية، و البروتوكول العلاجي الخاص به مازال كما هو لم يتغير.

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وقال إنه يوجد 23 مستشفى على مستوى الجمهورية يتم أخذ مسحات من جميع المصابين لمعرفة ما هي الحالات المصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا العادية، وتم رصد ما بين 4 إلى 50 حالة مصابة بالإنفلونزا العادية الموسمية وليست كورونا.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن التطعيم يساعد على الوقاية من الأعراض الشديدة وليس الوقاية من العدوى، مطالبًا المواطنين بالحصول على لقاح كورونا.

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وأوضح “عبد الغفار” أنه تم إعطاء 26 مليون جرعة أولى و24 مليون جرعة تانية ونصف مليون جرعة ثالثة تنشيطية، قائلًا: الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية تساعد على الوقاية من فيروس كورونا، وعدم الوصول إلي الوفاة.

خالد عبدالغفار
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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