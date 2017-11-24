الصحة: ليس لدينا سجل بأسماء الصيادلة الموقوفين عن ممارسة المهنة

أحمد صبرى خاطبت وزارة الصحة، متمثلة فى الإدارة العامة للشئون القانونية، نقابة الصيادلة بأنه لا يوجد لديها أى سجلات بأسماء الصيادلة الذين صدرت ضدهم أحكام من مجلس التأديب بالنقابة حتى يتسني لها تنفيذ تلك الأحكام وشطب هؤلاء الصيادلة. وكانت النقابة العامة للصيادلة قد خاطبت وزارة الصحة بإيقاف وشطب الص



أحمد صبرى

خاطبت وزارة الصحة، متمثلة فى الإدارة العامة للشئون القانونية، نقابة الصيادلة بأنه لا يوجد لديها أى سجلات بأسماء الصيادلة الذين صدرت ضدهم أحكام من مجلس التأديب بالنقابة حتى يتسني لها تنفيذ تلك الأحكام وشطب هؤلاء الصيادلة.

وكانت النقابة العامة للصيادلة قد خاطبت وزارة الصحة بإيقاف وشطب الصيادلة الذين لديهم سلاسل صيدليات أو باعوا أسماء صيدلياتهم أو قاموا بتأجيرها للسلاسل فى خطوة منها لمنع انتشارها حفاظا على اقتصاديات الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

وبررت الصحة عدم مقدرتها على تنفيذ تلك الأحكام، بأنها صادرة من هيئة التأديب الابتدائية إضافة إلى أن تلك المطالبات لم تصدر فى اللقاء الذى جمع بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، مع نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد الأسبوع الماضي.

وردا على هذا الخطاب، قال الدكتور محي عبيد، نقيب عام الصيادلة، إن وزير الصحة وعدهم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس التأديب، مؤكدا أن النقابة أرسلت سابقا أسماء الصيادلة الصادر ضدهم أحكام شطب أو إيقاف من هيئة التأديب الاستئنافية.

وأضاف أن وزير الصحة في الاجتماع الأخير أعطي تعليمات مشددة إلي إدارة العلاج الحر بمحاربة بيع الدواء في العيادات وتمت مخاطبة النقابة بإرسال ما لديها من عناوين لعيادات تخالف القانون وتخالف القرارات الوزارية وتقوم بممارسة مهنة الصيدلة ببيع الدواء، مؤكدا أن النقابة بصدد حصر عناوين العيادات التي تمارس بيع الدواء.