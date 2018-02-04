الصحة: لم يتم ضبط أي دواجن برازيلية فاسدة حتى الآن

المال- خاص أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدواجن البرازيلية المستوردة التي تباع في الأسواق المصرية صالحة للاستهلاك الآدمى وصلاحيتها سارية بحسب المعروض منها فى الأسواق والمحال التجارية. وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة المركزية…

المال- خاص

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدواجن البرازيلية المستوردة التي تباع في الأسواق المصرية صالحة للاستهلاك الآدمى وصلاحيتها سارية بحسب المعروض منها فى الأسواق والمحال التجارية.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة المركزية للرقابة على الأغذية، في بيان أنه لم يتم ضبط أي دواجن منتهية الصلاحية حتى الآن

وأكدت أن جميع الدواجن المستوردة التى دخلت إلى مصر تم فحصها جيداً من خلال 3 جهات رقابية، وهى وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشارت “حمزة” إلى أنه يتم الكشف الدورى على أي مواد غذائية مستوردة قبل تداولها، حيث يتم عرض المنتجات على اللجان الفنية المشكلة من الجهات الـثلاث السابق ذكرها، فضلاً عن فحصها ظاهرياً، ثم سحب عينات لتحليلها لمعرفة مدى صلاحيتها للاسهلاك الآدمي.

وأكدت “حمزة” أنه لا يمكن دخول أي منتجات مستوردة فاسدة إلى الأراضي المصرية على الإطلاق، حيث لا يتم الإفراج عنها إلا في ضوء نتائج الفحص والتحاليل

ولفتت إلى أن الدواجن المتوافرة بالسوق جميعها تخضع للرقابة والفحص المستمر، وخواصها الظاهرية طبيعية أي ليس لها تغير فى الرائحة أو اللون ومازالت صلاحيتها سارية.

ونوهت إلى أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع الأسواق، والمستوردين، وسلاسل السوبر ماركت والثلاجات، مؤكدة أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها.

وناشدت المواطنين ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية، وحالة الدواجن من حيث درجة التجميد، والشراء من أماكن عرض غير مجهولة المصدر حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.