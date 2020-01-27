الصحة : لم يتم رصد أى حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر

تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل مصر.

وأضاف أن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية التابعة لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان تشن حملات دورية بصفة مستمرة على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، ومنها المطاعم الصينية وغيرها ضمن الدور الرقابي للوزارة على المنشآت الغذائية لضبط الأسواق والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة وذلك طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وتابع مجاهد أنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وكان قد إبراهيم نجم، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية في الصين إن السفارة المصرية في بكين تتواصل بشكل مستمر مع أبناء الجالية المصرية في ووهان التى كانت منبع الفيروس، ولكن الأهم هو الإجلاء في الوقت الحالي، لأنه الأمر مرعب وفي غاية الخطورة، حيث ارتفعت حالات الوفاة إلى 82، والمصابين إلى نحو 3 آلاف حالة والاشتباه في 6 آخرين.