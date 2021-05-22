الصحة للمواطنين: لا داعي للفزع والهلع من مرض الفطر الأسود وهو ليس كورونا (فيديو)

أشار إلى أن سبب وفاة الفنان سمير غانم مثبت بشهادة الوفاة، رافضا الحديث عن سبب وفاته.

طالب الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، المواطنين عدم الفزع والهلع من مرض الفطر الأسود ، المنتشر بين المواطنين، مؤكدا وجود اخبار متداولة بشكل كبير تستغل هذه الفرصة.

وقال مجاهد خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن الفطر الأسود هو عبارة عن بعض الفطريات وتأتي لبعض المرضى الذين يعانون من نقص المناعة أو المرضي الذين يحصلوا على جرعات كثيرة من الكورتيزون.

وأضاف مجاهد ، أن الفطر الأسود ليس كورونا ، مجددا قوله: “لا داعي لكل هذا الهلع الموجود ، ولو في حاجة موجودة في مصر زي كورونا هيتم الإعلان عنها”.

وأشار مجاهد إلى أن سبب وفاة الفنان سمير غانم مثبت بشهادة الوفاة، رافضا الحديث عن سبب وفاته.