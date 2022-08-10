«الصحة»: لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر بفاكسيرا والصيدليات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء بهيئة المصل واللقاح “فاكسيرا”، ومتواجد أيضاً فى الصيدليات.

وأضاف أن لقاح الإنفلونزا قديم ومعروف ونسبة كفاءته فى منع الإصابة بالمرض من 50 إلى 60%، كما ان نسبة كفاءته فى التخفيف من شدة الإصابة من 80 إلى 90%، وأكد أنه يمكن تطعيم الأطفال من سن 6 أشهر فما فوق باللقاح.

وأشار إلى أن اللقاح مازال خط الدفاع الأول لفيروس كورونا، ويتعامل مع شدة المرض ويخفف حالات الوفيات، وأوضح أن معدلات الإصابة تقل، وأيضاً معدل الوفيات، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التطعيم والمناعة المجتمعية.

الصحة: لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، وأن اتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغيرها من الأمراض التنفسية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بدء إدخال “الاسكوتر الكهربائي الإسعافي” للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سى» مع الإعلامى رامى رضوان، المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن الإسكوتر الكهربائى به بعض المعدات عالية التأثير المباشر على حياة المريض، ولهذا يتم إسعاف المريض طبيًا حتى الوصول إلى أقرب مستشفى.

وتحدث عن أن نطاق عمل هذا الإسكوتر الكهربائى يقتصر حتى الآن على الأماكن الضيقة والتى يصعب على سيارة الإسعاف الوصول لها بسرعة، ولهذا يتم نقل المريض من هذا المكان غير المؤهل بسرعة كبيرة إلى المستشفى لإنقاذ حياته.