اقتصاد وأسواق

«الصحة»: لدينا 33.678 مليون جرعة لقاح من «استرازينيكا وساينوفاك وساينوفارم وسبوتنيك وجونسون»

في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي
صفية حمدي 1:31 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 1:31 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن إجمال توريد لقاحات “استرازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وسبوتنيك، وجونسون آند جونسون”، جرعات هذه اللقاحات بلغ 33,678 مليون جرعة.

واستعرضت زايد، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، وموقف بعض الدول من التطعيم.

وسلطت الضوء على أحدث تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية حول موقف توفير اللقاحات دوليا، وقالت إنه أشار فيها إلى أن مصر تعد من أوائل الدول بقارة أفريقيا التي عملت على تعدد مصادر اللقاحات لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التغطية للقاحات مقارنة بمعظم دول أفريقيا.

اقرأ أيضا  جامعة جورجيا : إمكانية علاج كورونا بعقار بروبينسيد لحمض اليوريك

وفيما يتعلق بموقف اللقاحات في مصر، قالت إن العدد الإجمالي لمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية بلغ 830 مركزا بما في ذلك مكاتب السفر.

 وأوضحت أنه تم افتتاح مراكز موسعة لتلقي اللقاحات وتطعيم المواطنين في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة التي شهدت افتتاح المركز الموسع لتلقى اللقاحات بكلية الفنون التطبيقية، كما نوهت إلى أنه جار العمل على افتتاح مركز موسع للقاحات بمحافظة قنا.

وتناولت الوزيرة مستجدات حملة “معاً نطمئن”، التي تضمنت تغطية 18 محافظة منذ انطلاق الحملة في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والشرقية، والمنوفية، وسوهاج، والسويس، ودمياط، وأسيوط، وبورسعيد، والغربية، والمنيا، والاسماعيلية، حيث تم خلالها تسجيل 45 ألفاً و460 مواطناً على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح.

اقرأ أيضا  رغم تطعيم 6 ملايين شخص .. إصابات كورونا في إسرائيل ترتفع

واستعرضت التجهيزات الجارية لاستقبال جرعات لقاح “فايزر” في عدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالي سعة التخزين بها 4,366 مليون سعة تخزينية، منوهة إلى أنه تم شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع في تجهيزات استقبال اللقاحات.

وأشارت وزيرة الصحة إلي الموقف التنفيذي للتطعيم في مختلف الجهات بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والازهر الشريف.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 20-9-2021

وعرضت لمخطط الإفراج عن مصل سينوفاك-فاكسيرا وتسليمه خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2021 بإجمالي 1,926 مليون جرعة.

 واستعرضت موقف توريد لقاحات “استرازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وسبوتنيك، وجونسون آند جونسون”، منوهة إلى أن إجمالي جرعات هذه اللقاحات بلغ 33,678 مليون جرعة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

تعرف على أسعار حلاوة المولد 2021

محمد مجدي 2:04 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

الحكومة ترد على أنباء تأجيل العام الدراسى لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على اللقاح

صفية حمدي 12:56 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

سعر الذهب يتباين عالميا وسط ترقب لبيان سياسة الاحتياطي الفيدرالي

أحمد فراج 12:33 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

وزارة الزراعة تبدأ جلسات نقاشية لبحث مد مظلة التأمين على باقي القطاعات

الصاوي أحمد 12:01 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 22-9-2021

محمد مجدي 10:39 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

تراجع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء22-9-2021

الصاوي أحمد 9:22 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21