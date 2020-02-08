الصحة: لا حالات مصابة بفيروس كورونا ولا اشتباه بكافة المحافظات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إن "مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد".

جددت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، تأكيدها على خلو مصر من أي حالات مصابة الفيروس الصيني المعروف باسم فيروس كورونا المستجد ولا حالات اشتباه حتى الآن بكافة المحافظات.

وعبر صفحته بفيسبوك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إن “مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف: “لم يتم رصد أي حالة مصابة أواشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية”.

واتخذت الحكومة اجراءات موسعة وتدابير لمواجهة فيروس كورونا

ونفت الحكومة في تقريرها لتوضيح الحقائق ما انتشر من أنباء بشأن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس، والاكتفاء بمنح إجازات للطلاب.

وأشادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية CGTN، بمتانة العلاقات المصرية الصينية، والدعم المصري الكبير للصين خلال مواجهتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، أعلنت عن إمداد دولة الصين بشحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، لمواجهة الفيروس.

