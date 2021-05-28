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«الصحة»: لا توجد غرف عزل لمرضى الفطر الأسود لأنه ليس معديًا (فيديو)

قائلا: لا يجوز عمل غرف عزل لمرض غير معدٍ، وهو مرض ممكن يحصل لحالة من كل 100 ألف حالة
محمد مجدي 11:34 م, الجمعة, 28 مايو 21 11:34 م, الجمعة, 28 مايو 21

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نفى الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية أن يكون قد تمت إقامة غرف عزل لمرضى الفطر الاسود، قائلا: لا يجوز عمل غرف عزل لمرض غير معدٍ، وهو مرض ممكن يحصل لحالة من كل 100 ألف حالة.

وقال عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن وزارة الصحة لم تطلب تحذيرًا بشأن الفطر الأسود، كما أنه ليس مرضًا معديًا من شخص لآخر.

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وأضاف عبدالفتاح أن مرض الفطر الأسود انتهازي يأتي للأشخاص المصابين بأمراض أخرى، أهمها نقص المناعة الشديد، مطالباً المواطنين بعدم تناول أي أدوية دون استشارة طبيب.

وأشار عبدالفتاح إلى أن هناك 41 مرضا خاضعة للترصد والفطر الأسود ليس منهم، موضحًا أن هذا المرض المعروف باسم الفطر الأسود من عائلة الفطريات مثل عفن الخبز.

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وأوضح عبدالفتاح أنه تم تشخيص مرض الفطر الأسود في عام 1876 ، وأول بحث علمي عن هذا المرض كان على يد طبيب ألماني عام 1886، نافيا أن يكون مرضا جديدا وليس مرضا يستحق الترصد.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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