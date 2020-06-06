الصحة : لاحظنا مبالغة بتكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة وعلى المتضررين التوجه بالشكوى للوزارة

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، محافظة الإسكندرية، وتوجهت لعدد من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

وجاء ذلك في إطار جولات شبه يومية لعدد من المحافظات، للوقوف على آخر التطورات والخدمة الصحية المقدمة لمصابي فيروس كورونا.

وأكدت زايد أن وزارة الصحة أقرت تسعيرة محددة بتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، واعتراضت بعض المستشفيات على تلك التسعيرة، وأجزنا للمستشفيات الخاصة المشاركة في علاج كورونا؛ لأن هناكمواطن لا يريد الذهاب لمستشفى حكومي.

وناشدت الوزيرة القطاع الخاص بعدم المبالغة في التكلفة، ووجت أي مواطن يجد مبالغة في التكلفة فعليه التوجه للشكوى إلى وزارة الصحة، وسيتم التحقيق فيها لأننا في ظروف طارئة، يجب أن نساهم فيه جميعا، وأشادت بمساهمة القطاع الخاصة في هذه الجائحة مع الرحمة بالناس وخفض للتكلفة.

الصحة تعلن تكاليف علاج كورونا في المستشفيات الخاصة «من 1500 حتى 7 آلاف جنيه لليوم»

نقل الإعلامي عمرو أديب، الاثنين، عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر قرار وزارة الصحة بالإعلان عن أسعار علاج فيروس كورونا بالغرف الداخلية والعناية المركزة بالمستشفيات الخاصة.

وحسب القرار حددت وزارة الصحة تكلفة مريض في غرفة عزل داخلي 1500-3000 لليوم الواحد.

كما حددت تكلفة المريض في العناية المركزة 7500 – 10000 بجهاز تنفس صناعي لليوم الواحد.

وستكون بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 5-7 آلاف جنيه لليوم الواحدوالأسعار تشمل ما يخص التحاليل والإشعة.

وأمس وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا ، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.