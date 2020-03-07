الصحة : كل ما نوسع دائرة التقصي عن المصابين بكورونا هنلاقي حالات إيجابية أكتر

طالبت وزيرة الصحة كل من تعامل مع المخالطين أو مخالطي المخالطين للمصابين بفيروس كورونا بسرعة التوجه لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه إضافة إلى من تظهر عليه الأعراض .

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنه كلما زاد التقصي على حالات الإصابة والحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورنا،موضحة أن وزارة الداخلية تقوم الآن بتتبع مسار المخالطين وأماكن التوقف للحالات المصابة على المركب النيلي الذي بالأقصر الذي يحوي أكثر من 43 مصابا.

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : “كل ما نوسع دائرة التقصي هنلاقي حالات ايجابية أكتر، زي بقية الدول كل مايكون في تقصي أكتر هنلاقي حالات وممكن نلاقي حالات بكره وبعده بعد التحليل للمخالطين ومخالطي المخالطين لمن كانوا على المركب النيلي”.

وطالبت وزيرة الصحة كل من تعامل مع المخالطين أو مخالطي المخالطين للمصابين بفيروس كورونا بسرعة التوجه لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه إضافة إلى من تظهر عليه الأعراض .

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .