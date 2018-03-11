الصحة: قوافل طبية في 15 محافظة

أحمد صبرى:أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الحالي في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، في 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وتأتى هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير الع

أحمد صبرى:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الحالي في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، في 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وتأتى هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى يتم تنفيذ القوافل بها هي كفر الشيخ، والاقصر، وسوهاج، والوادي الجديد، وبورسعيد، والدقهلية، والجيزة، واسيوط، والمنوفية، واسوان، والسويس، والغربية، ومطروح، وبني سويف، والشرقية، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين بكل محافظة.

وأضافت أنه تم تنفيذ أولى هذه القوافل الطبية يومي 10 و11 مارس في مناطق الخوالد بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، والبعيرات بمركز القرنة بمحافظة الاقصر، وابوبكر بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، لافتة الى انه تم تنفيذ قافلة طبية أخرى ليستمر عملها خلال اليوم وغدا بمنطقة النهضة مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، كما سيتم تنفيذ قافلتين طبيتين بمنطقتي سهل الطينة بمركز شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، والدرافيل 49 بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك في يومي 12 و13 مارس الجاري.