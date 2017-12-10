الصحة: قوافل طبية في 15 محافظة الأسبوع الحالي

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الحالي فى الفترة من 9 الى 15 ديسمبر، بـ 15 محافظة بالجمهورية. تأتى هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية. وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الحالي فى الفترة من 9 الى 15 ديسمبر، بـ 15 محافظة بالجمهورية.

تأتى هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى يتم تنفيذ القوافل بها هي القليوبية، والدقهلية، والبحيرة، والقاهرة، وبورسعيد، والمنوفية، والجيزة، وقنا، والاسماعيلية، والوادى الجديد، ومطروح، والاسكندرية، والبحر الأحمر، وبنى سويف، والشرقية، حيث تستمر مدة عمل القافلة يومين.

وأضافت “الصادق” أنه تم اطلاق قافلتين اليوم وأمس في منطقتي ميت كنانة مركز طوخ محافظة القليوبية، وليسا الجمالية الدقهلية، كما يتم تنفيذ قافلة أخرى اليوم وغدا بمنطقة دست الاشراف مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، لافتة الى انه سيتم اطلاق 3 قوافل أخرى يومي 11 و12 من الشهر الحالي في مناطق المرج مركز شباب الاندلس محافظة القاهرة، والفتح جنوب بورسعيد، والداقانوة مركز المنزلة محافظة الدقهلية.

وأشارت الى أنه سيتم اطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق منشأة النور مركز السادات محافظة المنوفية، والصفرا مركز الخانكة محافظة القليوبية، وأم دينار مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، والعركى مركز فرشوط محافظة قنا وذلك في يومي 12 و13 من شهر ديسمبر الحالي.