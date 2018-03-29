الصحة: قدمنا الخدمة الطبية لـ 452 ناخبًا في اللجان.. وحالة وفاة

أحمد صبرى أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الحصيلة النهائية للحالات المرضية التي ظهرت داخل وخارج اللجان خلال الانتخابات الرئاسية، هي 452 حالة مرضية، وتسجيل حالة وفاة واحدة. وأوضح مجاهد أنه تم تقديم الإسعافات لـ182…

أحمد صبرى

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الحصيلة النهائية للحالات المرضية التي ظهرت داخل وخارج اللجان خلال الانتخابات الرئاسية، هي 452 حالة مرضية، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضح مجاهد أنه تم تقديم الإسعافات لـ182 حالة مرضية في المقر الانتخابي من قبل سيارات الإسعاف المتمركزة، وباقي الحالات تم نقلهم إلى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم، لافتاً إلى أنه يوجد بالمستشفيات 27 حالة تحت العلاج والملاحظة.

وكشف أن الحالات المرضية تظهر في طوابير الانتخابات أو داخل المدرسة مقر الانتخاب، لافتًا إلى أن الحالات المرضية تتراوح بين ارتفاع في ضغط الدم ودرجه الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم والظهر، وجميعم حالتهم الصحية مستقرة.

وأضاف أنه تم نقل 171 حالة مرضية عن طريق سيارات الاسعاف للإدلاء بصوتهم الانتخابي من المستشفيات إلى اللجان الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تقدم مجاناً للمرضى.