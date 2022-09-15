«الصحة»: قبول 9893 من أعضاء المهن الطبية للترشح للدراسات العليا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، قبول3 آلاف و989 من أعضاء المهن الطبية للترشح للدراسات العليا بمختلف الجامعات المصرية للعام الدراسى(2022-2023 )، وذلك بعد حصر الإحتياجات من التخصصات المختلفة اللازمة للترشح طبقا لخطط التنمية الصحية كما تضمنت إحتياجات قطاعات الوزارة (الرعاية العلاجية، الرعاية الاساسية، الشئون الوقائية ، وتنظيم الاسرة، والمعامل المركزية، والادارة المركزيه (للأسنان –للصيدلة- للتمريض).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن عدد التخصصات المطلوبة للدراسات العليا بلغ 117 تخصص وذلك لأعضاء المهن الطبية (البشرى، والأسنان، و الصيدلة،والعلاج طبيعى،والتمريض ،والعلوم) مشيرا إلى توزيع المرشحین للدراسات العلیا بمختلف الجامعات المصرية، وذلك طبقا لموعد فتح استقبال الترشیحات لکل جامعة.

واضاف “عبدالغفار” أن اعضاء المهن الطبية الذين سجلو بياناتهم للترشح من خلال الموقع الالكترونى بلغ 6الاف و 429 مرشح ،كما تم اعلان شروط القبول الخاصة بالإدارة العامة للمنح والبعثات بما یتناسب مع القانون رقم 149 لسنة 2020 المنظم لشئون البعثات، وذلك لمدة شهر، موضحًا انه تم استقبال 356 تظلم للترشیح الوزاری وبحث ومراجعة التظلمات من خلال إدارات التدريب بالمديريات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر حلمى، رئيس قطاع البحوث والتنمية الصحية، الى تدريب 94 من العاملين بالتدريب بالادارات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات على الدليل الارشادى للعام الدراسي الحالى والإجراءت الخاصة بحركة الترشيح الوزارى، لافتة إلى تحديث الموقع الالكترونى تمهيداً لاستقبال طلبات الدارسين، وإدارج إجراءات إيقاف القيد وإلغاءه وإستكمال الدارسة والتحويل من جامعة الى أخرى على الموقع الالكترونى .

وأضافت “حلمى” انه تم تفعيل الحسابات الالكترونية الخاصة بالمديريات وذلك تيسيرًا على الدارسين لعمل الإجراءات الخاصة بتعديل الترشيح و إلغاء البعثة الدراسية عن طريق المديرية دون الحاجة إلى التواجد بمقر الوزارة ، وإعلان نتائج قبول جامعات الدور التانى والبالغ عددها 10 جامعات على الحسابات الخاصة بكل دارس على الموقع الالكترونى.