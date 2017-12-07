الصحة : فحص 9 ملايين مسافر بالحجر الصحي بالموانئ

أحمد صبرى:

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة، في الإدارة العامة للحجر الصحي، عن فحص 9 ملايين و84 ألفا و886 راكبا قادمين من الخارج بالموانئ المصرية خلال العام المالي 2017/2016.



وأوضح الدكتور أيمن إمام، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي، أنه من بين الحالات التى تم فحصها 3 ملايين و229 ألفا و834 راكبا قادمين من مناطق موبؤة، تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حيالهم ، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 46 ألفا و740 راكبا بتطعيمات مختلفة ، منهم 13 ألفا و239 راكبا تم تحصينهم ضد مرض الحمى الصفراء.



وأضاف أنه تم الإفراج الصحي لــ 1455 جثمانا قادمة من الخارج وإصدار التصاريح اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المترددين على عيادات الحجر الصحي 56 ألفا و36 راكبا تم تقديم الخدمة الطبية لهم على الفور، فيما تم تحويل 2154 حالة منهم إلى المستشفيات التابعة للوزارة لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.



وأشار إمام إلى قيام الحجر الصحي خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها بالإشراف على التخلص من النفايات لــ 57 ألفا و332 طائرة، و32 ألف سفينة، كما تم فحص 1451 رسالة منها 1154 رسالة واردة، و297رسالة صادرة خاضعين للحجر الصحي.