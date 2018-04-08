الصحة: فحص 591 ألف مواطن بمبادرة القضاء على فيروس سى

أحمد صبرى أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 591 ألف مواطن خلال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى " والأمراض غير المعدية 2020. وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه ضمن المبادرة تم الانتهاء من فحص…

أحمد صبرى

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 591 ألف مواطن خلال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس “سى ” والأمراض غير المعدية 2020.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه ضمن المبادرة تم الانتهاء من فحص 561 ألفا و300 ألف مواطن من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس “سى” بحلول عام 2020، وذلك منذ انطلاق الحملة فى 13 فبراير الماضى وحتى مساء أمس السبت.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى أنه تم تأكيد إصابة 32 ألفا و500 ألف مريض بالفيروس ضمن العدد الذى تم فحصه وذلك بعد إجراء تحليل الـ PCR التأكيدى للمرضى، فيما تم صرف العلاج لـ 15 الف مواطن بالمجان.

ولفت ” مجاهد” الى أنه تم أيضاً فحص 29 ألفا و700 مواطن من خلال الـ 180 مركزا المنتشرة بمحافظات الجمهورية، مشيراً الى أنه تم تأكيد إصابة 250 مواطناً بعد إجراء تحليل الـ PCR التأكيدى.

وقال مجاهد إن الحملة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 348 سيارة طبية متنقلة فى 87 نقطة تمركز، و180 وحدة رعاية صحية أولية، لافتاً الى أن الحملة تقوم بالمسح الطبى من خلال عمل تحليل مبدئى للأجسام المضادة Elisa وRapid Test ثم عمل تحليل تأكيدى للـ PCR للتأكد من إصابة المواطن بالفيروس من عدمه، ومن تثبت إصابته يتم صرف العلاج له.