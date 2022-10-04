«الصحة» : فحص 3 ملايين و754 ألف طفل بالكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء المسح السمعي لـ3 ملايين و754 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تحويل 214 ألفًا و220 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، في الوحدة نفسها بعد أسبوع من الفحص الأول.

وأضاف أنه تم تحويل 32 ألفًا و145 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة، البالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية؛ وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

ولفت عبد الغفار إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال، بدءًا من يوم الولادة، وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم فحص 8 آلاف و6 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«الصحة»: عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة

وأوضح عبد الغفار أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، لكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويُسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها،

حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات؛ وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات، التابعين للوحدات الصحية بكل محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

من جانبه، نوه الدكتور محيي السيد، منسق عام المبادرة، بأن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بشأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة»، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.