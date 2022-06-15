«الصحة»: فحص 123 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 123 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو من عام 2021 وحتى اليوم، من أجل الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضًا وراثيًا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضًا وراثيًا للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بجميع الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل

ولفت الدكتور وائل عبدالرازق، إلى أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض “Egyptian CDC”، الذي تم تزويده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة عبدالرحمن المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، أنه تم تخصيص 25 مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

وأشارت إلى أن الـ 25 مركزا تشمل مركز طبي المحكمة، ومركز طبي روض الفرج، ومركز طبي عين حلوان، ومركز طبي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وعيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمد، مركز بمستشفى الطلبة بمحافظ الإسكندرية، والمركز الطبي العام، مركز رعاية الطفل، بمحافظة البحيرة، ومركز بمجمع الإسماعيلية الطبي، بمحافظة الإسماعيلية، ومركز طبي منية سندوب، بمحافظة الدقهلية، ومركز بمستشفى مصر الحرة، بمحافظة المنيا.

وأضافت الدكتورة هالة عبدالرحمن أن المراكز الـ 25 تشمل مركز طبي شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، ومركز طبي شرشيمة، بمحافظة الشرقية، ومركز الإرشاد الوراثي، بمحافظة بورسعيد، ومركز طبي كيمان فارس، بمحافظة الفيوم، ومركز بمستشفى قوس المركزي، ومركز الإرشاد الوراثي بمديرية الشؤون الصحية، بمحافظة قنا، ومركز الإرشاد الوراثي، ومركز بمستشفى الإيمان، بمحافظة أسيوط، ومركز طبي سعيد بطنطا، بمحافظة الغربية، ومركز طبي شرق النيل، بمحافظة بني سويف، ومركز فاكسيرا للمصل واللقاح، مركز طبي الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، ومركز طبي حي ثالث، بمحافظة دمياط، ومركز بمستشفى دراو، بمحافظة أسوان.

وتابعت أن الـ 25 مركزا لعلاج الأمراض الوراثية بالمحافظات تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي من كافة الفئات العمرية، كما تقوم بصرف العلاج اللازم لهم من الأدوية أو المواد الغذائية المخصصة لهم بالمجان.