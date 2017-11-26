الصحة: فحص 1.5 مليون عينة لهرمون الغدة الدرقية لحديثى الولادة

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص مليون و471 ألف عينة بالمعامل المركزية، للكشف عن نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونوريا الخاص بالأطفال حديثى الولادة، والكشف على 139 ألفًا و761 مواطنًا لاستخراج شهادات صحية للسفر للخارج، خلال الفترة من…

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص مليون و471 ألف عينة بالمعامل المركزية، للكشف عن نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونوريا الخاص بالأطفال حديثى الولادة، والكشف على 139 ألفًا و761 مواطنًا لاستخراج شهادات صحية للسفر للخارج، خلال الفترة من 1 مايو الماضي وحتى 16 من الشهر الجاري.

وأوضحت الدكتورة دلال منير، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، أنه تم فحص 135 ألفًا و253 عينة بمعامل الميكروبيولوجي والفيروسات، و36 ألفًا و721 عينة بمعامل الهرمونات ودلالات الأورام، وفحص 22 ألفًا و346 عينة بمعامل الكيمياء الإكلينيكية وأبحاث الدم، بالإضافة إلى فحص 9 آلاف و123 عينة بمعمل الهيستوباثولوجى، وفحص 4 آلاف و135 عينة بمعمل المخدرات، و2663 عينة بمعامل الدرن، لافتة إلى أنه يتم إجراء تحليل الدرن للمسافرين للبلاد العربية باختبار الجين اكسبرت (Real Time PCR).

وأضافت أنه تم إدخال فحوصات جديدة من ضمنها جهاز ViiA7، للكشف عن مسببات عدد كبير من الأمراض، من بينها الحمى النزفية، مشيرة إلى فحص 39 ألفًا و656 عينة أغذية من السوق المحلية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وفحص 26 ألفًا و840 عينة أغذية واردة من الخارج عن طريق الجمارك للفحص للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى فحص 37 ألفًا و713 عينة مياه.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم خلال تلك الفترة تفعيل فحص جميع الهرمونات فى اللحوم والدواجن ومنتجاتها، بالإضافة إلى تفعيل تقدير عناصر الفسفور والسيلينوم والبوتاسيوم والصوديوم في الأغذية، وإرسال 13 لجنة فنية من المعامل المركزية إلى السودان لفحص اللحوم لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل توريدها إلى مصر.

وأكد أنه تم معاينة 1088 ملفًا للمعامل الخاصة بالمحافظات، لضمان تطبيق الاشتراطات اللازمة طبقاً للقوانين المنظمة، ومنح رخصة لـ 251 معملًا طبيًا، وإصدار قرار غلق وعدم الموافقة على التراخيص لـ 300 معمل طبي، وقرار استيفاء لـ 162 معملًا طبيًا، بناء على توصيات لجان المعاينة، مشيراً إلى عقد 35 دورة تدريبية لـ 290 فنيًا وأخصائيًا من المعامل المركزية ومعامل المحافظات لرفع كفاءة القوى البشرية بالمعامل.