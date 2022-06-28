«الصحة»: عيادات البعثة الطبية المصرية موجودة بفنادق إقامة الحجاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء عمل البعثة الطبية المصرية للحج، وتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنًا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة.

الصحة: بعثة الحج الطبية بدأت تقديم الخدمات للحجاج المصريين في الأراضي المقدسة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة تعمل يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

ضيوف الرحمن مع بعثة وزارة الصحة

من جانبه، صرح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية المصرية، بأن توعية الحجاج بدأت مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقدم الحجر الصحي بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التي تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض في مطار القاهرة.

وأضاف «قنديل» أن البعثة نظمت عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، لافتًا إلى أن الندوات تتضمن كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 58 مليونًا و900 ألف خدمة طبية بمختلف التخصصات لأهالي محافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري تحت شعار “حياة كريمة”.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية استفاد منها 24 مليونًا و100 ألف مواطن في 626 قرية على مستوى 20 محافظة، من خلال مختلف قطاعات الوزارة وبالتنسيق مع وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بقطاع الرعاية الصحية والتمريض.

ولفت “عبدالغفار” إلى تقديم الخدمات الطبية بقرى “حياة كريمة” المرحلة الأولى من خلال 1460 منشأة طبية، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بهذه المناطق، في ضوء الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المستوى الصحي بالأماكن المستهدفة.