الصحة: علاج 79 ألف مواطن عبر 98 قافلة طبية

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ79 األفا و433 مواطنا من خلال 98 قافلة طبية تم تنفيذها بـ25 محافظة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي.وأوضحت الدكتورة وفاء صادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى: الأقصر، و



أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ79 األفا و433 مواطنا من خلال 98 قافلة طبية تم تنفيذها بـ25 محافظة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي.

وأوضحت الدكتورة وفاء صادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هى: الأقصر، والبحر الأحمر، والجيزة، والدقهلية، والفيوم، والقليوبية، وقنا، وأسوان، والوادى الجديد، والمنيا، والشرقية، ودمياط، وأسيوط، والإسكندرية، وبنى سويف، والقاهرة، والمنوفية، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة، والسويس، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ومطروح، وسوهاج.



وأضافت أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 473عيادة، مشيرة الى أنه تم إجراء 6 آلاف و263 تحليل دم وطفيليات واشعة، وعقد 9آلاف و421 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتة الى أنه تم تحويل 430 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.