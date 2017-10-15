الصحة: علاج 60 ألف منتفع بمعاش التضامن الاجتماعى

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الصحية لــ60 الفا و337 حالة من المنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة من خلال 1037 وحدة رعاية صحية اساسية خلال الثلاثة اعوام الاخيرة.واوضحت الدكتورة منى الناقة، رئيس قطاع الرعاية الاساسية، أنه تمت احالة 8 الاف و616 حالة منه

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الصحية لــ60 الفا و337 حالة من المنتفعين بمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة من خلال 1037 وحدة رعاية صحية اساسية خلال الثلاثة اعوام الاخيرة.

واوضحت الدكتورة منى الناقة، رئيس قطاع الرعاية الاساسية، أنه تمت احالة 8 الاف و616 حالة منهم الى 108 مستشفيات موزعة على 24 محافظة بالجمهورية بتكلفة 18 مليونا و781 الف جنيه.

واضافت “الناقة” أنه تم تطبيق البرنامج القومي لمسح حديثي الولادة على 3 ملايين و611 الف طفل حديث الولادة بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الاساسية للكشف المبكر عن قصور هرمون الغدة الدرقية الخلقي ومرض الفينيل كيتونيوريا حيث تم اكتشاف اصابة 2727 حالة بمرض نقص هرمون الغدة الدرقية الخلقي وتحويلهم للتأمين الصحي لتلقي العلاج والمتابعة.

وفى ذات السياق تم اكتشاف 465 طفلا مصابا بمرض الفينيل كيتونيوريا وتم صرف الالبان العلاجية الخاصة لهم ومتابعة حالتهم الصحية لحمايتهم من خطر الاصابة بالتأخر العقلي، مشيرة الى أنه تم توفير الالبان العلاجية الخاصة بالاطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي وتوزيعها عليهم بالمجان باجمالي تكلفة 146 مليونا و595 الف جنيه.