الصحة: علاج 131 حاجا مصريا في مستشفيات بالمدينة ومكة

المال- خاص أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بداية من أول أيام عملها أمس وحتى الآن، 131 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 42 حالة مرضية بمكة المكرمة، و89 حالة في المدينة المنورة، بالاضافة الى حالتين تم تحويلهم إلى مستشفىي النور بمكة

المال- خاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بداية من أول أيام عملها أمس وحتى الآن، 131 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 42 حالة مرضية بمكة المكرمة، و89 حالة في المدينة المنورة، بالاضافة الى حالتين تم تحويلهم إلى مستشفىي النور بمكة المكرمة، والملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم .

وأوضح الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج أن الحالة الاولى المحجوزة لسيدة تعاني من كسر في عنق عظمة الفخذ الأيسر.

ولفت إلى تلك الحالة أنها ستدخل غرفة العمليات غداً لإجراء عملية جراحية في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، والحالة الثانية لحاجة محجوزة في قسم أمراض القلب والاوعية الدموية وتتلقى العلاج اللازم بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

وأضاف “شوقي” أنه تم اليوم إجراء غسيل كلوي لحالتين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، لافتاً إلى أن الفريق الطبي توجه مباشرةً إلى تلك المستشفيات فور وصول المرضى للإطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.