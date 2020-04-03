لايف

الصحة : عدم صلة الوزارة بالإحصائيات والبيانات المتداولة حول إصابات «كورونا» بمصر

نافية بذلك صلة الوزارة بتلك الإحصائيات المتداولة والتي تحمل شعار وزارة الصحة والسكان.
محمد بدر 12:55 ص, السبت, 4 أبريل 20 12:55 ص, السبت, 4 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما تم تداوله من أرقام وإحصائيات خاصة بمرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في مصر، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نافية بذلك صلة الوزارة بتلك الإحصائيات المتداولة والتي تحمل شعار وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن كل هذه المستندات غير صحيحة ومنسوبة كذبًا لوزارة الصحة.

وناشد مجاهد، كافة المصريين عدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية وخاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به البلاد، مؤكدًا أن الوزارة تعلن كافة الأرقام والتفاصيل بشكل رسمي ودقيق وبمنتهي الشفافية وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي تداولت تلك المستندات الخاطئة، تحري الدقة الشديدة فيما ينشر من معلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية ونشر الأرقام الرسمية الصادرة عن البيانات الرسمية للوزارة، وذلك لمنع إثارة البلبلة والقلق والفزع لدى المواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد بدر

ملف الكاتب محمد بدر

اقرأ أيضاً

عمرو أديب : عندي معلومة إن إصابات «كورونا» تجاوزت الألف «إيقاعك هيزيد»

المال - خاص 11:45 م, الجمعة, 3 أبريل 20

متأثرًا بـ«كورونا».. وفاة مصري في باريس

محمد بدر 10:31 م, الجمعة, 3 أبريل 20

القبض على شخص دعا للتجمع لأداء الصلاة أمام مسجد بمدينة 6 أكتوبر

أماني عوض 10:08 م, الجمعة, 3 أبريل 20

حاكم الشارقة : دفن ضحايا «كورونا» في الإمارة غير صحيح

المال - خاص 10:02 م, الجمعة, 3 أبريل 20

البيت الأبيض : اختبار سريع عن فيروس «كورونا» لكل من يخالط ترامب ونائبه

المال - خاص 9:50 م, الجمعة, 3 أبريل 20

حتى مايو المقبل.. بوتين : إجراءات الحجر الصحي ضرورية لمنع انتشار كورونا

المال - خاص 9:41 م, الجمعة, 3 أبريل 20