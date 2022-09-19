«الصحة»: طرح مستشفى هليوبوليس فقط أمام القطاع الخاص للاستثمار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان طرح مستشفى هليوبوليس للاستثمار بالقطاع الخاص.

وقال «عبد الغفار» في تصرحات خاصة لـ «المال» إنَّ الاستثمار يشمل الإدارة وحق الانتفاع والتطوير، مفضلًا عدم الكشف عن الجهة الحاصلة على حقوق الاستثمار.

وأضاف، أن المستشفى ستقدم كافة الخدمات الطبية، وسيقوم المستشمر فقط بدفع الزيادات على الأسعار التى تدفعها الحكومة، ولم يقوم بدفع قيمة الأرض، ولا تكلفة إنشاء المبان، ولا مرتبات الأطباء، وفرق التمريض التي تعمل بالفعل داخل المستشفى.

وأوضح «عبد الغفار» أنَّ الهيئة الاقتصادية تضم تحت إدراتها 5 مستشفيات تقدم الخدمات العلاجية تحت إشراف كامل من قِبل وزارة الصحة فى محافظة القاهرة.

نفى «عبد الغفار» ما تم تداوله مطلع الأسبوع الجاري حول نية الحكومة بيع 5 مستشفيات تابعة للوزارة، مؤكدًا أنه لن يتم طرح أو الحكومة أو وزارة الصحة عرض أى من المستشفيات التابعة لها للبيع نهائيًا.

وأكد أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بمشاركة القطاع الخاص، إذ تعمل الحكومة المصرية على تحسين الأوضاع العامة الخاصة للعاملين فى الفريق الصحى من خلال حزم تمويلية وتحفيزية مالية متصاعدة.

وشدد على العمل على تلبية الدولة لمطالب الأطباء والتمريض وإتاحة تدريبات متقدمة لضرورة الحصول على شهادة تخصصية معترف بها على مستوى العالم؛ لتقديم خدمة طبية لائقة للمريض.

وأكد «عبد الغفار» أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع ملف الصحة على رأس أولويات الدولة، ويتابع بنفسه المشاريع للقطاع الصحي في كل المحافظات خلال الفترة الماضية سواء من ناحية المنشآت الصحية أو التجهيزات الطبية.