الصحة: ضبط 9 آلاف عبوة دواء مغشوش بأربع محافظات

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الادارة المركزية لشئون الصيدلة، عن شن حملة مكبرة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والاسكندرية، أسفرت عن ضبط حوالى 9 آلاف دواء مغشوش ومهرب ومحظور بيعه، وذلك خلال شهر مايو الماضى.وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة، عن قيام الت

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الادارة المركزية لشئون الصيدلة، عن شن حملة مكبرة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والاسكندرية، أسفرت عن ضبط حوالى 9 آلاف دواء مغشوش ومهرب ومحظور بيعه، وذلك خلال شهر مايو الماضى.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة، عن قيام التفتيش الصيدلي بحملة مع السادة ضباط مكافحة المخدرات بمحافظة القاهرة بالمرور على صيدلية بمدينة نصر بها كميات من أشرطة تامول إكس أقراص مهربه والغير مسجل بوزارة الصحة ومدرج على القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات وغير مصرح بتداوله بالسوق المحلية وكذلك أدوية جدول ثانى مؤثرات نفسية بدون فواتير، وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 2968/68 جنايات قسم مدينة نصر ثان لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

وأضافت ” زيادة ” تم ضبط صيدلية بحدائق القبة بها أدوية جدول ثانى مؤثرات نفسية بدون فواتير وكذلك أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 57939 جنح قسم شرطة حدائق القبة لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

وتابعت ” زيادة ” أنه بمحافظة الجيزة تم ضبط صيدلية بالهرم بها كمية أدوية مهربة مختلفة الأنواع وكذلك أدوية جدول ثانى مؤثرات نفسية مجهولة المصدر, وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 29768 جنح قسم شرطة الهرم لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة، كما تم ضبط صيدلية بإمبابة بها كمية من الادوية المختلفة ومدون عليها خاص بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى والقوات المسلحة وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 13769 جنح قسم شرطة إمبابة لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.

وأشارت ” زيادة ” الى أنه فى محافظة الشرقية تم ضبط صيدلية بها عبوات لأدوية مغشوشة من مستحضر أوميباك 20 مجم كبسول، بالإضافة إلى عدم تواجد مدير مسئول بالمخزن وقد تم تحرير محضر بالمخالفات سالفة الذكر بأرقام صادرة من إدارة الصيدلة بالزقازيق 2391 بخصوص عدم تواجد مدير مسئول، 2392 بخصوص حالة من حالات الغش التجارى والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

كما تم ضبط عدد (2) صيدلية بمركز فاقوس بها مخالفات أدوية جدول أول، ثانى مؤثرات نفسية بدون فواتير، أدوية خاصة بالمستشفيات، أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وقد تم تحرير محاضر بالواقعة قيدت بأرقام 10307 جنح قسم فاقوس لسنة 2017 , 5587 جنح قسم فاقوس لسنة 2017 للصيدلية الأولي ورقم ( 21412) جنح قسم فاقوس لسنة 2017 للصيدلية الثانية والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشان المخالفات المضبوطة بالإضافة إلى إصدار قرار بإيقاف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية للصيدلية المذكورة.

كما تم ضبط صيدلية بمركز منيا القمح بها مخالفات أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية منتهية الصلاحية وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 627 جنح قسم شرطة منيا القمح لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشان المخالفات المضبوطة بالإضافة إلى إصدار قرار بوقف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية للصيدلية المذكورة.

وأردفت ” زيادة ” أن إدارة التفتيش الصيدلي بمحافظة الأسكندرية قامت بالتوجه الي أحد الصيدليات بمنطقة محرم بك حيث أسفر التفتيش عن وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها في مصر وتم عمل محضر رقم (18187) لسنة 2017 م جنح محرم بك وتبين أن عدد الأصناف التي تم ضبطها معظمها لأدوية مسكنة ومزيلة للآلام ومضادة للالتهابات وأدوية لعلاج الضغط وعلاج مرضى السكرى وفيتامينات ومعادن ومكملات غذائية متنوعة.

واستطردت أن اصناف الادوية التى تم ضبتها بالمحافظات على سبيل المثال وليس الحصر هى ( 860) قرص من المكملات غذائية لأصناف مختلفة التستخدم للتخسيس وبناء العضلات، و(24) فيال باسم البنسلين طويل ( ممتد ) المفعول‪Long Acting Penicillin، و (480) قرص لأصناف مختلفة تستخدم فى علاج آلام الكتف والرقبة والمفاصل خاصة الركبتين والعمود الفقارى وعلاج خشونة المفاصل، و (730) قرصا من لأصناف بنادول بأنواعه المختلفة، و (2300) قرص من الفيتامينات والمعادن لأنواع مختلفة من الأصناف، و (2705) أقراص من الفتيامينات والمعادن لصنف سنترم بأنواعها المختلفة.

كما تم ضبط (15) أنبوبة كريم لأصناف مختلفة تستخدم مزيال للألم وللصداع، و (147) قرص علاج هرموني لصنف يستخدم في علاج حب الشباب ومصنف علي انه من موانع الحمل ويتسبب الدواء في حدوث تخثرات دموية وريدية ويؤدي في بعض الحالات الي الوفاة، و (35) أنبوبة هيدروكورتيزون لأصناف مختلفة، و(1760) قرصا لأصناف مختلفة بتركيزات تستخدم في علاج قصور نشاط الغدة الدرقية، و(9) زجاجة شراب مكمل غذائي تستخدم للأطفال لزيادة التركيز لديهم، و (84) قرص لدواء يعالج مرضى الانفصام العقلي وييستخدم لعلاج الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، ولعلاج الهوس الحاد ويستخدم أيضا في علاج الاكتئاب الناتج عن مرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، و(42) قرص لصنف يستخدم في الإجهاض، و(225) قرصا وكيسا وبرطمان جيل تستخدم منشطات جنسية.

يأتى ذلك فى اطار حرص وزارة الصحة على حماية المريض المصرى وضبط سوق الدواء من أى تجاوزات الغرض منها الإضرار بالمواطن وسوق الدواء.