الصحة : ضبط 36 ألف قرص منشط مهرب

أحمد صبرى:أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط 36 ألفا و270 قرص منشط جنسي مهرب بمدينة نصر ، ومحل يبيع أدوية للتخسيس ومكملات غذائية مهربة بالزمالك، وذلك مساء أمس الأحد، بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث التموين.وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إنه تم تتبع أحد الأشخاص ا

أحمد صبرى:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط 36 ألفا و270 قرص منشط جنسي مهرب بمدينة نصر ، ومحل يبيع أدوية للتخسيس ومكملات غذائية مهربة بالزمالك، وذلك مساء أمس الأحد، بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث التموين.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إنه تم تتبع أحد الأشخاص الذي يقوم بالترويج لبيع المنشطات الجنسية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” و تم إعداد خطة محكمة لاستدراجه بمنطقة نادى السكة دائرة قسم مدينة نصر، مشيرة إلى ضبط الشخص وبحوزته 2969 عبوة بإجمالى 36 ألفا و260 قرصا من المنشطات الجنسية وجميعها مهربة ، و تم تحرير محضر بالواقعة ، وإحالته للنيابة المختصة.

وأضافت أن إدارة التفتيش الصيدلى قامت بمداهمة أحد المحلات الواقعة بمنطقة الزمالك، تقوم ببيع أدوية تخسيس ومكملات غذائية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وعلى الفور تم ضبط الكمية وتحرير محضر بالواقعة رقم 17464 جنح قسم قصر النيل ، والعرض على النيابة المختصة.