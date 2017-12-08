الصحة : ضبط 19 ألفا و383 عبوة دوائية مهربة ومجهولة المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 19 ألفا و383 عبوة دوائية مهربة ومجهولة المصدر، وأخري خاصة بالمستشفيات وغير صرح بتداولها، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال يومي 4 و5 من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أنه بمحافظة الجيزة تم ضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى الصيدليات بمنطقة الهرم ، بها 19 ألفا 362 عبوة دوائية من أدوية الجدول وأخرى مهربة ومجهولة المصدر، وأخرى خاصة بالمستشفيات غير مصرح بتداولها ، و تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 22194 جنح قسم شرطة الطالبية – الهرم لسنة 2017 للعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.



ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم ضبط صيدلية تابعة لإحدى السلاسل الشهيرة بمنطقة المنيل محافظة القاهرة، بها 21 عبوة أدوية مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 9632 قسم شرطة مصر القديمة لسنة 2017 للعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات.