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الصحة: ضبط وإعدام 3071 طن أغذية بالمحافظات.. وإغلاق 11 ألف منشأة غذائية مخالفة

ضمن الحملات الدورية المكثفة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية
المال - خاص 9:01 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 9:01 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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علنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 3071 طنا و1360 كيلو جرام أغذية متنوعة، و520 ألفا و626 لترا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 يونيو الماضي وحتى أمس الموافق 18 نوفمبر، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

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ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى المرور على 83 ألف و 793 منشأة غذائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية.

مشيراً إلى إعدام 830 طن و687 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة و69 ألف و687 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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من جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم ضبط 2241 طن و673 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 164 ألف و419 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

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ولفت “عيد” إلى تحرير 76 ألف و930 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن.

كما تم إيقاف تشغيل 11 ألف و933 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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بقلم المال - خاص

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