الصحة : زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة 1.5 مليار

كشف الدكتور سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن وزارة المالية وافقت على رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة للعام المقبل من 2.7 مليار إلى 4.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه.

وأوضح، في تصريحات لـ”المال”، على هامش مؤتمر الافتتاح التجريبي لمعمل الجراحات بالمهد القومي للتدريب، أن الزيادة الجديدة جاءت بسبب رفع أسعار الخدمات والمستلزمات والأدوية عن العام الماضي، بسبب تحرير سعر الصرف.

وأكد الشاهد أن جزءًا من المخصصات سيتم توجيهه لإدخال أكواد جديدة ( أمراض جديدة ) سيتم ضمها للأكواد التى تتكفل الوزارة بعلاجها مجانا.