لايف

«الصحة» : زيادة في إقبال المواطنين على التسجيل لتلقي لقاح كورونا (فيديو)

عدد المواطنين الذين سجلوا لتلقي لقاح كورونا بلغ حتى الآن أكثر من 3 ملايين مواطن،
محمد مجدي 8:24 م, الأثنين, 17 مايو 21 8:24 م, الأثنين, 17 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك زيادة وإقبالًا من المواطنين على عملية التسجيل لتلقّي لقاح كورونا خلال الفترة الأخيرة، وزادت بشكل كبير بعد شهر رمضان. وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، إن الأعراض لتلقي اللقاح خفيفة، كما أن هذا الأمر كان عامل مساعد على إقبال أكبر من قبل المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا. 

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن عدد المواطنين الذين سجلوا لتلقي لقاح كورونا بلغ حتى الآن أكثر من 3 ملايين مواطن، وتم إرسال رسالة عبر الموبايل لنحو 2 مليون مواطن بالذهاب إلى المقارّ المخصصة لتلقي لقاح كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حار نهارًا والقاهرة تسجل 33 درجة عظمي

دعاء محمود 6:32 م, الأثنين, 17 مايو 21

مدبولي: خصصنا 2 مليار جنيه لشراء لقاحات كورونا حتى الآن.. و«تحيا مصر» سيتولى تجميع المساهمات

المال - خاص 4:49 م, الأثنين, 17 مايو 21

الحكومة: بدء تطعيم العاملين بالمجمعات الصناعية وأصحاب المعاشات والسجناء بلقاح كورونا

صفية حمدي 4:31 م, الأثنين, 17 مايو 21

تلامس 35 درجة فى القاهرة .. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا الثلاثاء على المدن المصرية

عصام عميرة 3:57 م, الأثنين, 17 مايو 21

الشرطة تُعيد فتاة تركت منزلها لخلافات أسرية في سوهاج

أماني عوض 3:40 م, الأثنين, 17 مايو 21

الداخلية: إنقاذ 3 أشخاص من الغرق عقب سقوط سيارة بنهر النيل بالأقصر (صور)

أماني عوض 3:25 م, الأثنين, 17 مايو 21