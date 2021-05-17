«الصحة» : زيادة في إقبال المواطنين على التسجيل لتلقي لقاح كورونا (فيديو)

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك زيادة وإقبالًا من المواطنين على عملية التسجيل لتلقّي لقاح كورونا خلال الفترة الأخيرة، وزادت بشكل كبير بعد شهر رمضان. وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، إن الأعراض لتلقي اللقاح خفيفة، كما أن هذا الأمر كان عامل مساعد على إقبال أكبر من قبل المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن عدد المواطنين الذين سجلوا لتلقي لقاح كورونا بلغ حتى الآن أكثر من 3 ملايين مواطن، وتم إرسال رسالة عبر الموبايل لنحو 2 مليون مواطن بالذهاب إلى المقارّ المخصصة لتلقي لقاح كورونا.