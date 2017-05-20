الصحة: زيادة عدد أسرة الحروق بالمستشفيات إلى 626

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن زيادة عدد أسرة الحروق من 518 الى 626 سريرا، كما تمت زيادة عدد أسرة رعاية الحروق من 72 الى 137 سريرا بمختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية.وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات أنه تمت إعادة تشغيل 15 سريرا داخلي و3 رعاية بمركز الحروق بمستشفى المنيرة

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن زيادة عدد أسرة الحروق من 518 الى 626 سريرا، كما تمت زيادة عدد أسرة رعاية الحروق من 72 الى 137 سريرا بمختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات أنه تمت إعادة تشغيل 15 سريرا داخلي و3 رعاية بمركز الحروق بمستشفى المنيرة العام، و18 سريرا داخليا و4 أسرة رعاية بمركز حروق مستشفى شبرا العام، و43 سريرا داخليا و 12 رعاية بمركز حروق مستشفى ههيا بالشرقية، و9 أسرة داخلية و 8 رعاية بمركز حروق مستشفى بلبيس بالشرقية، و8 اسرة داخلية و 2 رعاية بمركز مستشفى الاسماعيلية، و12 سريرا داخليا و 4 رعاية بمركز كفر الشيخ العام، 6 اسرة داخلية و2 رعاية بوحدة مرسى مطروح العام.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم إجراء 32 برنامجا تدريبيا للأطباء والتمريض على كيفية التعامل مع مصابى الحروق منها 5 برامج تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك بعدد من المحافظات.

وأكد ” مجاهد ” أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان منذ توليه حقيبة الوزارة وهو يسعى جاهدا لوضع خطة لإتاحة مستوى عال وموحد لتقديم الخدمة العلاجية والرعاية لحالات الحروق بدرجاتها المختلفة على مستوى الجمهورية، وهو ما تم تحقيقة بالفعل، مشيرا الى أن الخطة الطموح للوزارة تجرى على مرحلتين، حيث يتم تنفيذ 28 مستشفى بالمرحلة الاولى فى 18 محافظة وباقى المحافظات فى المرحلة التالية، لافتا الى تغطية جميع محافظات مصر بنهاية عام 2018.