الصحة: زيادات متوقعة لـ«كورونا» والقاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة أكثر المحافظات (فيديو)‎

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن أكثر المحافظات تشهد حاليا زيادات في الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية والتي تشهد المرحلة الثانية من كورونا هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة.

وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر: “هناك زيادات مش كبيرة وهي زيادات متوقعة وعاملين حسابنا فيها”.

وأكدت أن بعض البلدان بها إصابات تصل إلي 3 آلاف إصابة يوميا و فجأة تصل إلي 15 و20 الف إصابة يوميا.

وأضافت زايد أن من يدخل المستشفي حاليا هم أصحاب الأمراض المزمنة المصاحبة للفيروس وتوجد بروتوكولات علاجية يتم إتباعها ، موضحة أن 85٪ من الحالات المصابة في العزل المنزلي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة.