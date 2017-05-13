الصحة: رفع مخصصات المستشفيات الحكومية لـ 7.5 مليار جنيه

أحمد صبرى

كشف الدكتور سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئوون المالية، إن الوزارة عدلت حجم المخصصات المالية للخطة الاستثمارية لتطوير وانشاء المستشفيات الحكومية(مخصصات المستشفيات الحكومية) للعام المالى المقبل لتكون 7.5مليار جنيه بدلا من 5.6 مليار بعد موافقة وزارة المالية على دعم هذا البند فى الموازنة المقدمة.

وأوضح فى تصريحات لـ “المال” أن الخطة ستشمل تنفيذ وانشاء وتطوير ورفع كفاءة 195 مستشفى ” مركزى وعام وتعليمى”، إضافة لافتتاح مستشفيات جديدة.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت أوامر اسناد لـ 10مستشفيات الأسبوع الماضى بتكلفة 3 مليارات جنيه بمحافظات: الفيوم والمنيا وأسوان وأسيوط وسوهاج.

وأكد أن تأخر الوزارة فى وضع خطة وتكلفة المستشفيات المراد تطويرها كان لصعوبة احتساب التكلفة الجديدة للإنشاء والتطوير بالأسعار الجديدة بعد تعويم الجنيه خاصة أن أسعار المستلزمات المطلوبة للتجهيز تضاعفت.