«الصحة» ردا على سؤال نيابي بشأن جرثومة «الشيجيلا»: لا يوجد لها لقاح مرخص حاليا

تلقّى المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ردًّا على سؤاله الموجَّه إلى وزير الصحة والسكان عن جرثومة الشيجيلا التى انتشرت فى بعض دول الجوار، ومنها دولة تونس.

وأفادت الوزارة بأنه لا يوجد حاليًّا لقاح مرخص ضد الشيجيلا، وتقوم وزارة الصحة بعمل عدد من الإجراءات، ومنها رصد أمراض الإسهال والإبلاغ عنها من جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حال حدوث أية زيادة غير طبيعية فى أعداد الحالات.

إلى جانب الرقابة على جودة المياه، من خلال سحب عينات من مياه (مآخذ، طرود وشبكات محطات مياه الشرب- حمامات السباحة)، والتأكد من مطابقة مياه الصرف للمعايير عن طريق أخذ عيّنات من (مياه المصارف والبحيرات- السيب النهائى لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى المختلفة )،

إلى جانب الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات التى يتم رصدها مع متابعة الإجراءات التصحيحية، للتأكد من أن جميع الأغذية التى يتم تداولها مطابِقة للمواصفات القياسية وصالحة للاستخدام الآدمى، والتثقيف الصحى للمواطنين بشأن كيفية انتقال العدوى والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالعدوى

وكانت الوزارة قد أرسلت ردًّا على سؤال منصور، متضمنًا تعريف المرض الذى يعد الإسهال هو أحد أعراض أنواع العدوى التى تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، والتى ينتشر معظمها عن طريق المياه الملوثة بالبراز، ومن بين هذه المسببات بكتيريا الشيجيلا التى تسبب عدوى الشيجيلا؛ وهى عدوى حادة تصيب الأمعاء.

وتقدر أعداد حالات الإصابة بعدوى الشيجيلا سنويًّا على مستوى العالم بعدد 80-165 مليون حالة إصابة، و600.000 حالة وفاة، ومعظم الحالات والوفيات تحدث بين الأطفال.

وما يقرب من 20-119 مليون حالة إصابة، و6900-30.000 حالة وفاة تحدث بسبب انتقال العدوى عن طريق تناول الطعام





الاجراءات الوقائية :



لتجنب الاصابة بعدوى الشيجيلا يجب الالتزام بالتالى :

• غسل اليدين جيداً بالماء والصابون ( بعد الذهاب الى المرحاض ، بعد تغيير الحفاضات ، بعد اى تعرض محتمل للمواد البرازية ، قبل تناول الطعام او رعاية الاخرين )

• غسل الخضار الفاكهة التى تؤكل نيئة جداً

• تجنب ابتلاع الماء من البحيرات او حمامات السباحة

• يجب على الاشخاص الذين يسافرون الى الدول التى تنتشر فيها عدوى الشيجيلا

o تجنب الاطعمة غير المطهية

o التأكد من طهى الطعام جيداًؤ وتناوله وهو ساخن

o شرب فقط الماء المعبأ او المغلى وتجنب شرب الماء غير المعالج مثل الثلج و المشروبات الممزوجة بالماء

o تجنب الاكل من اماكن غير موثوقة مثل ( اكشاك الشوارع )



يجب على الاشخاص المصابين بعدوى الشيجيلا :



• عدم تحضير الطعام او الاعتناء بالاخرين اثناء مرضهم

• الالتزام بالبقاء فى المنزل زعدم الذهاب الى العمل خاصة للاشخاص الذين يعملون فى خدمات تداول الاطعمة ( مثل طاقم المطبخ ، مقدمى الاطعمة ، الجزارين )

• يجب ابقاء الاطفال وخاصة اولئك الذين يرتدون حفاضات فى المنزل حتى 24 ساعة بعد توقف الاسهال

• تجنب السباحة الا بعد اسبوعين من توقف الاسهال