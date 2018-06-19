الصحة: ربط المستشفيات الحكومية تكنولوجيًا لحل مشكلات قوائم الانتظار

جهاد سالم كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استخدام التكنولوجيا في جميع المستشفيات الحكومية. وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم ربط جميع المستشفيات الكترونيًا لتنظيم قوائم الانتظار في العناية المركزة والحضانات، بما

جهاد سالم

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استخدام التكنولوجيا في جميع المستشفيات الحكومية.

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم ربط جميع المستشفيات الكترونيًا لتنظيم قوائم الانتظار في العناية المركزة والحضانات، بما يتيح خدمة جيدة للمواطنين ولضمان توزيع الخدمة بعدالة.

وقالت الوزيرة إن وزارة الصحة ستتولي إدارة مركز المعايير بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومركز ناصر وسيتم تجهيزهما تكنولوجيًا.

وأوضحت زايد أن القيادة السياسية لن تبخل بتمويل أي خدمات تخص صحة المواطنين.