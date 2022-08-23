«الصحة»: ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات إلكترونيًا وميكنة أرصدة مخازن الأدوية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات بجميع المحافظات إلكترونيًا، بغرفة التحكم المركزية لخدمة 137 التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك اختصاراً لوقت البحث عن أسِرَّة شاغرة بالمستشفيات، وفي إطار تطبيق سياسة التحول الرقمي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم ميكنة أرصدة مخازن أدوية الطوارئ بجميع المحافظات، لتيسير الحصول عليها وسرعة متابعة توافر الأرصدة بالمستشفيات، كما يجري بشكل دوري تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتجهيزات والقوى البشرية ومؤشرات الأداء لترتيب أولويات احتياجات المستشفيات للتجهيزات.

يذكر أنه تم افتتاح قسم الحروق بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، كما يجري الاستعداد لإعادة تشغيل مركز الحروق بمستشفى الحوامدية، إلى جانب إعداد دراسة لتطوير جميع مراكز ووحدات علاج الحروق، استرشادا بالمرجعيات العالمية، كما تم افتتاح وحدة أبحاث أمراض الدم بمستشفى الواحات، بمحافظة الجيزة، والتي تم تزويدها بجهاز فصل كهربائي للكشف المبكر عن أمراض الدم وعلاجها، بالإضافة إلى خدمات الوقاية والتوعية، التي تقدمها الوحدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان تدريب 43 ألفا و486 من أعضاء المهن الطبية، من خلال 1926 دورة تدريبية بمختلف التخصصات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ 489 برنامجا تدريبيا لعدد 11 ألفا و422، من الكوادر الطبية، تضمن تدريب 2577 من الأطقم الطبية فى تخصصات، الرعاية المركزة، والأطفال، والحديث فى أمراض القلب، والاختبارات المعملية فى التشخيص والمتابعة للإصابة بفيروس كورونا، ومكافحة العدوى، وسونار النسا، ورسم القلب.

إضافة إلى إنعاش القلب الأساسي، والميكروبيولوجيا الطبية، والاستخدام الإكلينيكي الصحيح للدم ومشتقاتة، والمهارات المتوسطة لأمراض الروماتيزم، وعلاج تأخر الإنجاب، والتأهيل العصبي الإكلينيكي لمتلازمة ما بعد الكورونا، والتحكم الحركي والعصبي، والتغيرات الحديثة في تأهيل مرضى السكتة الدماغية، والدرن وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والمهارات الأساسية في طب الأسنان، والصيدلة الأكلينكية، والأمصال والطعوم، والتمريض، والجودة، والجلدية) بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.