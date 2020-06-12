الصحة : دعم نفسي لنزلاء دار الباقيات الصالحات للمسنين ونقل مصابي كورونا لمستشفى العزل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال فريق طبي من الوزارة إلى دار المسنين “الباقيات الصالحات” بمنطقة المقطم، وذلك فور استغاثة الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء الدار، من ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19 بالدار، حيث يتولى الفريق الطبي المتابعة الصحية والإشراف الطبي لجميع الموجودين بالدار.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشر الاستغاثة، كلفت الوزيرة الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة بإرسال الفريق الطبي والمتابعة الكاملة معه، للعمل بالتعاون مع الفريق الطبي الخاص بالدار، ومتابعة إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل لجميع المتواجدين بالدار.

وأشار مجاهد إلى أنه تم التواصل مع مدير الدار والتنسيق الكامل معه، حيث ستتولى وزارة الصحة والسكان إدارة العزل والإشراف الطبي بالدار، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله عن إغلاق الدار .

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت أيضًا بنقل الحالات المصابة بفيروس كورونا من المتواجدين بالدار إلى مستشفى القاهرة الفاطمية للعزل، والتي كانت قد وجهت بتخصيصها لعزل المرضى النفسيين من المصابين بفيروس كورونا، وذلك لتلقي الرعاية الطبية الكاملة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية وشفائهم.

وذكر أن الوزارة سوف توفر كافة سبل الدعم من الاحتياجات والمستلزمات للدار، حيث سيتم توفير حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية طبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، كما سيتم تقديم كافة سبل الدعم النفسي لجميع المتواجدين بالدار.

بعد استغاثة «الكحلاوي».. فريق طبي لمتابعة حالات الإصابة بكورونا في دار الباقيات الصالحات للمسنين

يذكر أن نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد تابعت حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم بعد إعلان إصابة 9 مسنين.

وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء جمعية دار الباقيات الصالحات ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوي.

كما تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة وتم إرسال فريق طبي إلى الدار لمباشرة حالة المصابين، كما وجهت القباج عدداً من الجمعيات الأهلية لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة.

كانت الدكتورة عبلة الكحلاوي أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ومؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، قالت في تصريحات أمس إنه تم اكتشاف حوالي 9 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المسنين في مجمع الباقيات الصالحات والمخصص للمسنين.