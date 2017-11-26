الصحة: خروج 7 مصابين بحادث مسجد الروضة من المستشفيات

أحمد صبرى أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 7 من مصابي الحادث الإرهابى ببئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، مؤكدًا أن المصابين يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، والوزارة…

أحمد صبرى



أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 7 من مصابي الحادث الإرهابى ببئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، مؤكدًا أن المصابين يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، والوزارة تقدم كافة الدعم الطبي والنفسى لهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن 4 حالات تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفى دار الشفاء، بعد خضوعهم لعمليات جراحية لتثبيت كسور متفرقة بالجسد، وهم الآن في حالة مستقرة، ليصبح مجموع المتماثلين للشفاء من المستشفى 7 مواطنين، وبقي 5 مصابين تحت الملاحظة والعلاج وحالتهم مستقرة.

وأضاف “مجاهد” أن هناك 4 حالات بمستشفى معهد ناصر حالتهم في تحسن، ومن المحتمل خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود 8 مصابين في الرعاية المركزة بعد خضوعهم لعمليات جراحية، منهم 4 في حالة خطرة وعلى أجهزة التنفس الصناعي، واستقرت حالة باقي المصابين بالمستشفى.

وأشار مجاهد إلى أن الوزارة وفرت للمصابين الأدوية اللازمة لتكفيهم لمدة أسبوعين حتى عودتهم للمتابعة الطبية والاطمئنان على حالتهم الصحية، كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى محل سكنهم.

جدير بالذكر أن مستشفى معهد ناصر قد استقبلت مساء الجمعة 17 مصابًا، ودار الشفاء 12 مصابًا ، وتراوحت أغلب الإصابات مابين كسور وتهتكات نتيجة طلاقات نارية فى اماكن متفرقة بالجسد.