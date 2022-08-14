الصحة: خروج 2 من مصابي حريق كنيسة أبي سيفين و4 آخرين حالتهم غير مستقرة (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجمالي عدد الوفيات في حريق كنيسة أبي سيفين بمحافظة الجيزة بلغ 41 وفاة ، و12 مصابا ، وخروج 2 مصابين من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم .

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد أن المصابين يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات ومنهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 في مستشفى إمبابة العام.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة، موضحا أن حالات الوفاة واإاصابات جاءت نتيجة الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا.

وأكد عبدالغفار أن الدولة تحركت سريعا للتعامل مع الحادث الأليم، حيث تم إبلاغ الإسعاف بوقوع حريق كنسية أبي سيفين في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة.

و استكمل قوله: على الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.

يشار إلى أن كنيسة ابي سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة شهدت صباح اليوم وقوع حريق ضخم نتيجة خلل كهربائي وماس كهربائي في مولد كهربائي بالطابق الثاني في الكنيسة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أدلى اليوم بتصريحات تليفزيونية، من مستشفى العجوزة، عقب تفقد موقع حادث كنيسة الشهيد «أبو سيفين»، بمحافظة الجيزة، التي شهدت حادثاً أليماً صباح اليوم، وزيارة عدد من المصابين بالمستشفيات التي يتلقون الرعاية الطبية بها.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الحادث الأليم، وقع نتيجة حريق حدث في مبنى الكنيسة نفسه، والدولة تحركت بكل أجهزتها، منذ اللحظة الأولى، وبصورة فورية، حيث قامت وزارة الداخلية بجهودها في تأمين الموقع، وأداء رجال الحماية المدنية لمهامهم.

ولفت إلى أنهم بذلوا جهوداً كبيرة في مكافحة الحريق وايقافه والحد من انتشاره قبل أن يتفاقم، لاسيما وأن الكنيسة تقع في منطقة شعبية مُكتظة بالسكان، وأن عددا من رجال الحماية المدنية أصيبوا في الحادث ويتلقون العلاج في المستشفيات حالياً، وقام بزيارة بعضهم ليشكرهم على جهدهم ويتمنى لهم الشفاء العاجل.

وأضاف رئيس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان بذلت أيضاً جهودها، حيث تواجدت سيارات الإسعاف بصورة فورية، لنقل جثامين الضحايا، والمصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما حرص محافظ الجيزة على الإشراف على جهود التعامل في موقع الحادث.