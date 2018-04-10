الصحة: حملة على شبكات التواصل الاجتماعى لحماية الأطفال من العنف

أحمد صبرى أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل حماية الأطفال من التنمر على الإنترنت، تحمل الهاشتاج #أنا_ضد_التنمر.تأتي الحملة تحت مظلة البرنامج المشترك: "برنامج التوسع في الحصول على التعليم وحماية الأطف

أحمد صبرى

أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل حماية الأطفال من التنمر على الإنترنت، تحمل الهاشتاج #أنا_ضد_التنمر.

تأتي الحملة تحت مظلة البرنامج المشترك: “برنامج التوسع في الحصول على التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر”، الذي تنفذه اليونيسيف، ويموله الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الحملة المشتركة تهدف إلى توعية الأطفال والمراهقين وتمكينهم، من خلال تعريفهم بإرشادات وإجراءات السلامة عبر الإنترنت، من خلال محتوى جذاب.

وتتطرق الحملة إلى تقديم إجابات لتساؤلات الآباء ومقدمي الرعاية حول ما يمكن القيام به لحماية الأطفال من الأذى عبر الإنترنت.

وقالت العشماوى: “إنه مع إقبال الأطفال الصغار على الإنترنت، فإن من مسؤوليتنا ضمان حمايتهم من جميع أشكال التنمر الالكتروني، ويتضمن التنمر على الإنترنت: نشر، أو إرسال رسائل إلكترونية، تتضمن نصوصًا أو صورًا أو مقاطع فيديو، تهدف إلى إلحاق أذى، أو تهديد، أو نشر شائعات عن شخص آخر، عبر مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية، مثل الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، وغرف الدردشة، والمدونات، والرسائل الفورية، والرسائل النصية”.