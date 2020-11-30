الصحة: حصول الفئات الأولى بالرعاية على لقاح كورونا في الربع الأول من 2021 (فيديو)

قالت إنها لن توافق على التعاقد على أي لقاح دون التأكد من أمانه وسلامته للمصريين.

طمأن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، المواطنين، أنه خلال الربع الأول من العام الجديد 2021 ، ستكون الفئات الأولي بالرعاية حصلت على اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

وقال حسني ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، إن القيادة السياسية ووزارة الصحة لن توافق على التعاقد على أي لقاح دون التأكد من أمانه وسلامته للمصريين.

وأضاف حسني ، أنه لن يتم الانسياق وراء الدعاية الإعلامية للقاح معين ، حيث أن هدف القيادة السياسية ووزارة الصحة هو اختيار مصل فعال و آمن على حياة المصريين.

ومنتصف نوفمبر الماضي أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة ، أن هناك 13 نوع من اللقاحات في المراحل الثالثة والنهائية قبل اعتمادهم للعلاج من فيروس كورونا.