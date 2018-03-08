الصحة توقع اتفاق منحة فرنسية بقيمة 130 ألف يورو للرعاية الصحية

المال- خاص وقع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء يوم الخميس، مع الجانب الفرنسي، الاتفاق التنفيذي للمنحة الخاصة بمشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، بمبلغ 130 ألف يورو.جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الصحة، عقب التوقيع الذي حضره كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاسثمار والتعاون الدول

المال- خاص

وقع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء يوم الخميس، مع الجانب الفرنسي، الاتفاق التنفيذي للمنحة الخاصة بمشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، بمبلغ 130 ألف يورو.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الصحة، عقب التوقيع الذي حضره كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاسثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و السفير ستيفان روميتيت، سفير فرنسا لدى مصر، و ستيفاني الفرنشي مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن المنحة الموقعة بهدف تعزيز وتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة في 5 محافظات مصرية، منها محافظتان في منطقة الدلتا، وهما الشرقية، والدقهلية، و3 محافظات في منطقة القناة، وهي السويس والإسماعيلية وبورسعيد

وأشار إلى أن أول محافظة سيتم العمل بها هى بورسعيد نظرا لأنها أولى المحافظات التى سيطبق بها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد .

ومن جانبه أكد السفير الفرنسي ستيفين روماتية حرص بلاده على زيادة التعاون والاستثمارات مع مصر خلال الفترة المقبلة، ودعم قطاع الصحة.

وأوضح أن إطلاق مشروع تنموي كبير لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي يشير إلى التعاون في المجال الصحي وهو ما يعكس العلاقات الوطيدة بين الحكومتين، لافتاً الى ان مشروع التأمين الصحي سيحدث تغيير كبير في مصر.