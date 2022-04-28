شهد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة جامعة حلوان ووزارة الصحة والسكان حيث مثل جامعة حلوان في توقيع الاتفاقية الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة ومثل الوزارة الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف العام علي أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عمارة وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سحر عبد المحسن وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد خضر عضو المكتب الفني للوزارة.

«الصحة» توقع اتفاقية «صيدلة حلوان»

وأشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلي أهمية هذه الاتفاقيات في توطيد أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة.

إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية داخل كل مستشفي

وأكد الدكتور إيهاب كمال أن هذه الاتفاقية سوف تدعم خطة الوزارة لتدريب الصيادلة العاملين في وزارة الصحة وتعميم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في مستشفيات مصر من خلال إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية داخل كل مستشفي.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن الاتفاقية تتضمن مساهمة كلية الصيدلة في برامج التعليم المستمر داخل أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني وتدريب صيادلة الوزارة في مختلف المجالات مثل الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، كما تتيح توفير فرص تدريب لطلاب كلية الصيدلة داخل مستشفيات الوزارة.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أن مبادرة حياة كريمة تستهدف أكثر من 50 مليون مواطن، ويجري العمل على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 20 محافظة و52 مركزا بالقرى الأكثر احتياجًا، بينما تضم المرحلة الثانية 20 محافظة و53 مركزا بالقرى متوسطة الاحتياج، مشيرا إلى أنه من المخطط أن تقدم المبادرة خدمات للمواطنين من خلال 1342 وحدة ومركز صحيا بالريف والحضر، و24 مستشفى ما بين إنشاء جديد، وتطوير شامل، ورفع كفاءة، بالإضافة إلى 1000 سيارة إسعاف و1000 قافلة طبية.