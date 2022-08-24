«الصحة»: توفير 22 جهاز أشعة وسونار وتوزيعها على المستشفيات خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير 22 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، وسونار وتوزيعها على المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،أنه تم توريد جهازين أشعة X-RAY لمستشفيى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفرشوط بمحافظة قنا، مضيفًا أنه تم توريد جهازين سونار لمستشفيي الشيخ زايد التخصصى بمحافظة الجيزة، وشرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتابع عبدالغفار أنه يتم المرور على جميع المستشفيات لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، لافتًا أن المرور على محافظة مرسى مطروح أسفر عن تشغيل 16 جهاز أشعة مقطعية بمستشفى رأس الحكمة، إضافة إلى تركيب جهاز رنين مغناطيسي وجهاز قسطرة قلبية بمستشفي العلمين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد فوزى، مستشار الوزير للأشعة، أنه تم الكشف على 470 مواطنًا من خلال وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة، لافتًا أنه تم الدفع بها منذ بداية الشهر الجاري لتغطية محافظة مطروح، وتستمر لحين الإنتهاء من فترة المصايف والإجازات، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2022.

تطوير منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ

يذكر أنَّ الوزارة أعلنت عن تطوير منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، حيث تم توفير الخط الساخن (16474) للمواطنين، وربطه بالخط الساخن للمنظومة (137)، لاستقبال أكبر عدد من البلاغات في وقت واحد.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إنه تم تسجيل 14 ألفا و580 حالة في منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ في الفترة من الأسبوع الأول من شهر أغسطس وحتى 21 أغسطس.

وأضاف أن الوزير تابع خطة العمل وما تم إنجازه ضمن خطة إنشاء مركز القواعد الاسترشادية الطبية المصرية، حيث تم الانتهاء من تجميع كافة الأدلة الاسترشادية من الجهات المعنية، موضحاً أن المركز يستهدف إيجاد قواعد استرشادية موحدة لخطوات التشخيص والعلاج للأمراض ليتمكن صناع القرار والمتخصصين في الرعاية الصحية وكليات الطب من العمل وفقاً لتلك القواعد، بما يضمن تقديم خدمة طبية للمرضى ذات معايير عالمية.