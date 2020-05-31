الصحة: توفير 10 ملايين جرعة دواء لمصابى كورونا و«نصف مليون» للحالات الحرجة

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ما يتم إصداره من تحديث دورىّ لبروتوكول علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد ، وتطرقت للجهود المتعلقة بتوفير الجرعات الدوائية.

وقالت هالة زايد إن الوزارة قامت بتوفير نصف مليون جرعة لأى حالات حرجة فى المستشفيات، إلى جانب توفير 8 ملايين جرعة للمخالطين بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ، ومليونى جرعة أخرى للحالات المصابة وتخضع للعزل المنزلى، والتى سوف يتم توصيلها لهذه الحالات من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة.

ونوهت وزيرة الصحة لما يتم إصداره من تحديثات مستمرة لتطبيق “صحة مصر”؛ للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله، والرد على كل التساؤلات والاستفسارات الواردة من المواطنين حول التعامل مع الفيروس.

جاء ذلك حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً للمجموعة الطبية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدى لانتشار فيروس “كورونا” المستجد حضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسئولى الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية فى المستشفيات، مشيراً إلى أن هذه المهمة منوط بها هيئة الشراء الموحد، بالتنسيق مع وزارة الصحة ، مطالباً بالتأكد من صرف هذه المستلزمات لجميع الأطقم الطبية، وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط.

وأكد رئيس الوزراء على تقديم خدمة متميزة للمواطنين عبر الخطوط الساخنة التى تم تخصيصها للرد على كافة استفساراتهم بهذا الشأن، سواء من خلال الخط الساخن 105، أو غيره بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتوفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً، عن طريق الآلية الميسرة التى بدأت وزارة الصحة فى تطبيقها.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، بالتنسيق مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة؛ لمواجهة الفيروس.

ووجه رئيس الوزراء بتفعيل لجنة الأزمات القائمة فى كل محافظة، وشدّد فى هذا الصدد على أن يكون هناك مرور يوميّ من مسئولى الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الرقابية، على المستشفيات؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وكذا وجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.