الصحة: توفير مليون حقنة ميزوسيبت لتنظيم الأسرة

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير مليون حقنة "ميزوسيبت" المستخدمة في وسائل تنظيم الأسرة (الحقنة الشهرية) وذلك بتكلفة 9 ملايين جنيه، يأتى ذلك حرصا على إتاحة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والمتنوعة والمقبولة السعر لتناسب اختيارات كل سيدة، بهدف المساهمة في الحد من الزيادة السكانية والارتقاء

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير مليون حقنة “ميزوسيبت” المستخدمة في وسائل تنظيم الأسرة (الحقنة الشهرية) وذلك بتكلفة 9 ملايين جنيه، يأتى ذلك حرصا على إتاحة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والمتنوعة والمقبولة السعر لتناسب اختيارات كل سيدة، بهدف المساهمة في الحد من الزيادة السكانية والارتقاء بصحة الأمهات.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه تم توريد الكمية بالكامل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمخازن قطاع السكان وتنظيم الأسرة، لافتة إلى أنه جار توزيعها على جميع المحافظات، مؤكدة أن جميع الحقن يتم تقديمها بأسعار زهيدة في عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب صرفها بالمجان في العيادات المتنقلة وفي القرى الأكثر فقراً.

وأشارت ” سعاد ” إلى أن حقنة “الميزوسيبت” تعد من الوسائل الهرمونية الآمنة والفعالة والتى تستخدم للمباعدة بين الولادات، حيث تحتوي على نوعين من الهرمون تشبه هرمونات الجسم الطبيعية، تستخدم كل 28 يوما بانتظام، ويمكن أن تستخدمها المرضعات بعد الولادة بستة شهور، وهي تعد من الوسائل المناسبة للسيدات اللاتي ينعانين من حالات الأنيميا، كما أنها من الوسائل التي تعمل على إعادة الخصوبة سريعا بعد التوقف عن الاستخدام.