استثمار

«الصحة»: توفير لقاح كورونا وأدوية الملاريا لمشجعي مباراة السنغال ومصر

تخصيص عدد 7 مكاتب صحة
إسلام عزام 12:15 م, الأثنين, 28 مارس 22 12:15 م, الأثنين, 28 مارس 22

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وجه االدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بتوفير تطعيمات الحمى الصفراء ومسحات «كورونا» وأدوية الوقاية من الملاريا للمشجعين المسافرين لـ «السنغال»

كما وجه «عبد الغفار» بتخصيص عدد 7 مكاتب صحة، لخدمة المشجعين المصريين المسافرين إلى السنغال، لمؤازرة فريق المنتخب المصري لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المكاتب ال7 سيتوفر بها التطعيمات الخاصة بالحمى الصفراء، بالإضافة إلى توفير مسحات «كورونا» علاوة على أدوية الوقاية من الملاريا.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن المكاتب المشار إليها تشمل، مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز، ومكتب صحة مدينة نصر أول بطريق النصر، ومكتب صحة التجمع الأول أمام جهاز التجمع الأول، ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون، ومكتب صحة قصر النيل (منطقة غرب القاهرة الطبية) 2 شارع رضا المتفرع من شارع المبتديان السيدة زينب أمام مستشفى المنيرة، ومكتب صحة شريف (منطقة الساحل الطبية) 37 شارع محمد الهواري- الخلفاوي بجوار محطة المترو مباشرة، ومكتب صحة مدينة نصر ثان (منطقة غرب مدينة نصر الطبية)

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الحي السادس بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن هذه المكاتب تعمل من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، مضيفا أن هذه الخدمة تأتي دعما من الوزير لمنتخبنا الوطني الذي يخوض مباراة الإياب ضد منتخب السنغال، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022» متمنيا الفوز لمنتخبنا الوطني.

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بقلم إسلام عزام

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